Lodi, tre minori fuggono sulla Bmw a noleggio ma vanno a sbattere contro un palo

Una Volante della polizia

Lodi, 7 marzo 2023 – Non si fermano all'alt della polizia e vengono inseguiti, ma si schiantano e scappano a piedi, gettando droga. Una volta identificati, scattano le denunce. Grossi guai per tre minorenni, adolescenti di 16 anni, a bordo di una BMW.

Notata la vettura a Lodi, gli agenti hanno cercato di fermarla per controllare le tre persone a bordo. Ma il conducente, poi risultato un extracomunitario, invece di fermarsi è fuggito e si è fatto inseguire per chilometri. La corsa è proseguita sulla strada provinciale 235, fino a quasi a Borgo San Giovanni, dove il giovane autista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere frontalmente contro un palo. Fortunatamente, nonostante la violenza dell'impatto, nessuno è rimasto ferito.

Però i ragazzi hanno continuato la fuga a piedi. La polizia intanto ha trovato, vicino alla loro auto, alcuni grammi di hascisc. Le ricerche sono proseguite nelle vie limitrofe, finché due minori sono stati riconosciuti, per l’abbigliamento visto in precedenza, dalle pattuglie. Uno di loro era l'extracomunitario alla guida. Accompagnati in Questura, è seguita la perquisizione domiciliare. A casa di uno dei ragazzi, che vive con la famiglia, sono stati trovati 50 grammi della stessa droga scoperta poco prima e materiale per il confezionamento.

Quindi i due giovani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e uno anche per detenzione di sostanze stupefacenti. Il conducente è stato segnalato, infine, per guida senza patente. L'uomo che invece aveva preso a noleggio la vettura e l'ha lasciata in mano ai minorenni è stato denunciato a piede libero per l'incauto affidamento del veicolo. Il terzo coetaneo in fuga è stato rintracciato in seguito ed è a propria volta è finito nei guai.