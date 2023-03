Le parole del Ministro Piantedosi sulla strage di Cutro contestate a Lodi

La Provincia di Lodi

Lodi, 2 marzo 2023-“Vogliamo che la Provincia di Lodi ritiri l'invito, nel suo trentennale, al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi atteso il 6 marzo nel Capoluogo”. L'autorità è stata invitata agli appuntamenti cittadini e all'inaugurazione del nuovo posto di polizia dell'ospedale Maggiore di Lodi. Dopo le dichiarazioni del Ministro, però, in merito alla strage di Cutro, stanno arrivando richieste di annullare la visita.



Emanuele Maffi, consigliere provinciale a Lodi negli anni 1995-1999, ha scritto una lettera aperta al presidente della Provincia Fabrizio Santantonio per chiedergli di ritirare l'invito, precisando che, altrimenti, si assenterà lui.

“Mi riferisco alla tremenda tragedia di Cutro, l'ennesimo, terribile e insopportabile naufragio, che ha coinvolto il destino di centinaia di uomini, donne e bambini in fuga dalla sofferenza, dalla guerra e dalla fama. Condizioni che spingono gli esseri umani, come facilmente comprensibile a chiunque sia disponibile a capire, a correre rischi tali da mettere a pentimento anche la propria vita".

Poi ribadisce: “Al nefasto evento, sono seguite intollerabili parole pronunciate successivamente dal Ministro dell'Interno Piantedosi , ex Prefetto di Lodi, che ha dichiarato ““La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli” “ ricorda.

Quindi il commento: ”Parole che giudico barbare, prive della minima empatia ed che non solo negano la realtà di sofferenza di tanta parte della popolazione mondiale, ma negano il principio stesso di “sopravvivenza”, insito in ogni essere umano, tentando cinicamente di trasformare le vittime in carnefici”. Michela Sfondrini, attivista di Lodi (nota per aver lanciato il Caso mense), ha a propria volta rivolto parole di malcontento a Piantedosi, sottoscritte, sulla sua pagina Facebook, da una quarantena di persone.

”Esistono molti livelli di disumanità e quello che il ministro dell'Interno Piantedosi è riuscito a toccare, mentre domenica 26 febbraio era a Crotone, per una riunione in Prefettura, dopo la strage nelle acque di Steccato di Curto, costata la vita ad almeno sessantasei persone, è uno dei più bassi ed empi a memoria di istituzioni. Ha indicazioni accusatorie quei sessantasei morti di essersela andata a cercare. E c'erano già sessantaquattro bare sul parquet del Palasport di Cutro, mentre il ministro pronunciava queste parole. Chiediamo anche noi il ritiro dell'invito”.