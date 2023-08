Miniappartamenti per disabili gravi a Codogno: una struttura green

Il progetto “Appartamenti in centro“ della cooperativa Amicizia di Codogno, che ha favorito la residenzialità in autonomia dei disabili, sarà la base per “Il giardino delle rose“ che punta sul green. È l’ultima iniziativa della cooperativa, che Regione e Fondazione Cariplo hanno finanziato con 900mila euro, per potenziare la residenzialità di persone con grave disabilità che, vivendo in autonomia, possono essere assistite da personale specializzato. Inoltre 12 famiglie lombarde, quanti sono i posti, si sono prese l’impegno di costituire un comitato per raccogliere 700mila euro, sostenendo una parte della ristrutturazione degli stabili.

“Il giardino delle rose“ prende il nome da un roseto che circonda il parco interessato dall’intervento. "Inizialmente c’era a disposizione un immobile, la casa gialla di Amicizia nel nostro parco, comprata nel 2019 per bisogni futuri. Di fianco ci sono vecchi rustichi, verso via Cavallotti – spiega la direttrice Monica Giorgis (a sinistra nella foto) – Ora Fondazione Lamberti sta per acquisire un altro immobile vicino e stiamo ragionando sull’allargamento. Resta da decidere dove collocarlo". La novità è che la struttura, con camere singole e piccole appartamentini, è stata pensata con una forte impronta green per il risparmio energetico, con l’utilizzo di risorse naturali come fotovoltaico, geotermia, materiali sostenibili.

P.A.