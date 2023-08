Minacce di morte e maltrattamenti alla mamma: arrestato a Voghera

La prima volta se l’era cavata con la denuncia in stato di libertà, ma dopo pochi giorni è finito nel carcere di Voghera, arrestato per lo stesso reato: maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un figlio, che già nella notte di sabato scorso se l’era presa con la madre, minacciandola con un coltello da cucina. La donna aveva chiamato terrorizzata il 112, ma all’arrivo sul posto della pattuglia della Volante la situazione era tornata alla calma e, sequestrato il coltello, gli agenti avevano deferito l’uomo in stato di libertà. La convivenza è però durata solo pochi giorni e la polizia è nuovamente intervenuta, la seconda volta su richiesta dei vicini di casa che avevano dato rifugio alla donna, letteralmente scappata dalla propria abitazione perché ancora minacciata di morte dal figlio. In quest’ultimo caso, anche all’arrivo dei poliziotti la situazione non si è risolta, con il figlio che continuava a minacciare la madre anche alla presenza degli agenti, che lo hanno arrestato e portato in carcere. S.Z.