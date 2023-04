Minacce anarchiche per il sindaco di Mortara

"È arrivato il momento di passare all’azione per la libertà dei popoli". C’era scritto questo su un volantino, col simbolo rosso degli anarchici, recapitato al Comune di Mortara. Toni minacciosi rivolti soprattutto al sindaco Ettore Gerosa, di Fratelli d’Italia, alla sua vice Laura Gardella e al maresciallo dei carabinieri, Domenico Esposito auspicando "un’Italia senza governo fascista" e "senza capitalismo". A pochi chilometri di distanza, a Pavia, sul palco allestito come di consueto in piazza Italia Massimo Castoldi, docente di filologia italiana all’Ateneo pavese, nell’orazione ufficiale per la cerimonia del 25 aprile davanti a circa 500 persone ha ricordato Ferruccio Ghinaglia, dirigente della federazione pavese del Partito Comunista, ucciso da un gruppo di fascisti a Pavia il 21 aprile 1921, amico di Raffaello Castoldi, fratello suo nonno. "Provo sdegno per coloro che oggi ancora non riescono a dirsi antifascisti - ha detto -. Non dimentichiamo mai che il fascismo riuscì a imporsi in Italia grazie a un colpo di Stato, ma anche con un vasto consenso popolare. Oggi, nel ricordo di quei fatti, mi spaventa l’assuefazione di fronte a diritti negati, che imporrebbero invece una battaglia civile per la loro difesa".

Dopo il corteo in centro, il vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini (intervenuto in assenza del sindaco Fabrizio Fracassi, ancora in ospedale) ha sottolineato come "il 25 aprile abbia rappresentato un nuovo inizio. La festa della Liberazione ci porta a rifiutare qualsiasi interpretazione edulcorata di ciò che ha rappresentato l’occupazione nazista, insieme al fascismo. Non possiamo dimenticare le leggi razziali e le deportazioni nei lager".

Manuela Marziani