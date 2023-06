Brembio, cibo tardi e carenza di igiene nel Cas: i migranti protestano e si sdraiano in strada

Migranti del centro accoglienza di Brembio si sdraiano in strada per lamentare carenze nell’igiene e nell’alimentazione. La sindaca informa la prefettura e la cooperativa che gestisce la struttura si difende "solo disguidi organizzativi e ritardi sull’orario, viene consegnato quotidianamente il necessario".

Due giorni di tensione in viale Monte Grappa dove il Cas, Centro di accoglienza straordinaria, riaperto a marzo, con nuovo gestore e 52 ospiti di diverse nazionalità, martedì ha visto intervenire carabinieri e autorità locali. Tutto è iniziato quando alcuni ospiti si sono sdraiati a terra, in mezzo alla strada, davanti alla struttura. E a breve è arrivata la sindaca Oriana Ghidotti, con gli assessori Sandra Milas e Claudio Corbellini.

Ieri mattina, nella struttura c’è stato un ulteriore sopralluogo con i rappresentanti della Giunta, della cooperativa e funzionari della prefettura. "Il Cas è gestito dalla “Paradiso accoglienza ed integrazione Srl“ e i migranti hanno manifestato perché siano rafforzate le forniture di cibo e indumenti – spiega la sindaca –.

La Prefettura ha ripetuto gli accertamenti tecnici già svolti all’apertura e noi abbiamo chiesto alla cooperativa un canale di comunicazione. Anche se non siamo competenti, vorremmo sapere quanti ospiti ci sono e come vanno le cose. Vogliamo garantire condizioni di vita dignitose e rispettose dei diritti umani e abbiamo interessato il vicario della prefettura, Roberta de Francesco, informandola sugli incidenti e chiedendo il suo intervento per risolvere la situazione e fornire un supporto adeguato ai migranti".

“C’è la massima attenzione e la voglia di collaborare con la cooperativa, per intraprendere le azioni necessarie. Al fine di assicurare anche una pacifica convivenza con l’intera comunità brembiese" aggiunge la sindaca.

Pronta a collaborare, Lorena Angeli, responsabile della cooperativa. "Certi ragazzi egiziani e tunisini sono molto esigenti ed è stato sollevato un problema sovradimensionato – afferma –. È vero che abbiamo avuto qualche difficoltà nell’approvvigionamento del cibo, che viene preso nei loro negozi, appositamente macellato o certificato secondo i canoni della loro religione, ma non è mai mancato. Alla peggio, invece di arrivare di prima mattina, il necessario arriva alle 13. Così come i prodotti per l’igiene personale. Gli ospiti hanno voluto farsi sentire, ma pochi di loro. Tanto che hanno costretto altri a sedersi in mezzo alla strada e che, alla vista dei carabinieri, hanno cercato di andare via. Noi siamo aperti al confronto perché sappiamo di essere a posto. Se ci sono stati ritardi, sono stati solo dovuti a problemi organizzativi interni ma, ripeto, si è trattato di ore, senza trascuratezza".