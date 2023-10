Migliora l’ecosistema urbano. Ambiente, la città scala nove posti

Lodi passa dal 35esimo al 26esimo posto nella classifica dedicata all’ “Ecosistema Urbano“, il report annuale di Legambiente e Sole 24 ore. Ma per Andrea Poggio di Legambiente Lodi "questo non basta, è poco più che sufficiente e si deve lavorare di più". "Siamo andati bene su consumo idrico e raccolta differenziata, ma inquinamento dell’aria, mezzi pubblici e consumo di suolo vanno male" specifica l’ambientalista. Il 26esimo posto è su 105 capoluoghi di provincia d’Italia. Sul fronte dei consumi, il portavoce di Legambiente aggiunge: "A Lodi, inoltre, si consuma troppa acqua potabile, ben 187 litri pro capite al giorno. Non catturiamo l’acqua piovana, anche nel 2022, il più siccitoso del secolo. Siamo invece moderatamente virtuosi nella gestione dell’acquedotto, perché le perdite sono contenute entro il 19% del distribuito". La posizione migliorata in classifica è un buon segnale, ma non la soluzione di tutti i problemi, secondo l’ambientalista: "Rimaniamo appena sopra la sufficienza, dal punto di vista del voto complessivo. Eravamo a un valore di 58,6 su 100 e siamo cresciuti a 63,97. Siamo passati dal 6- al 6+. Molto lontano dalle città più avanti nel percorso verso la sostenibilità ambientale, come Trento e Mantova (con valore di tra 82 e 86)".

"Andiamo male per l’inquinamento dell’aria (sia particolato che biossido d’azoto), che abbassa il voto, il basso uso e la scarsa offerta del trasporto pubblico, il consumo di suolo, nella media, ma continuo – aggiunge Poggio –. Ecco perché sarà utile ridurre il più possibile l’uso del metano, della nuova assurda caldaia a gas al servizio del teleriscaldamento". "Ancora non si vedono segni di evidente miglioramento nella mobilità sostenibile – sottolinea -, siamo tornati, dopo la pandemia, ad usare di più l’automobile, mentre si contano solo 10 viaggi all’anno pro capite sui mezzi pubblici: pochissimo, vuol dire che persino gli studenti sono spesso accompagnati in auto". Guadagnano posizioni anche Cremona, che nel 2022 era 21esima con un voto di 62,11 mentre oggi è 13esima con 69,65 e Pavia che addirittura passa dalla 72esmima posizione del 2022, con 48, 17, alla quindicesima con 68,70.