"Mi candido ancora a sindaco Per completare il lavoro iniziato"

Si ripresenterà a caccia di un altro mandato l’attuale sindaco Daniele Saltarelli, 44 anni, in sella dal 2018 pochi mesi dopo la fusione di Cavacurta e Camairago che vide nascere l’attuale comune di Castelgerundo. In precedenza aveva ricoperto l’incarico di primo cittadino di Cavacurta dal 2009 alla fine del 2017. La prossima tornata elettorale del 14 e 15 maggio (che riguarderà nel Lodigiano anche Brembio, Cavenago d’Adda, Massalengo, Sordio e Turano), dunque, vedrà ancora protagonista Saltarelli.

"Mi ricandido e stiamo già lavorando con la nostra lista per verificare ed aggiornare nomi e programma" spiega il sindaco che, in questi anni, ha messo in cantiere diversi interventi molto importanti. "Proprio per il fatto che vorremmo seguirli e portarli avanti credo che sia giusto ripresentarmi per cercare di proseguire nel lavoro svolto – ha ribadito Saltarelli –. Abbiamo ricevuto finanziamenti fenomenali a dimostrazione del buon lavoro che è stato premiato. Per esempio il rifacimento del polo scolastico, finanziato con fondi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) e con l’aggiunta di stanziamenti dalla Regione Lombardia, per un importo complessivo di tre milioni e mezzo che avvieremo entro agosto".

"Per settembre – ha proseguito – occorrerà trovare spazi alternativi per la primaria (negli spazi dell’ex convento a Cavacurta) e l’infanzia che prenderà posto all’interno dell’ex sala polivalente, quest’ultimo da giugno, interessato da un cantiere di riqualificazione da 250 mila euro. Inoltre da aprile su tutto il territorio comunale partirà il progetto di completo rifacimento dell’illuminazione pubblica (800 mila euro di cui 700 mila in arrivo da Regione Lombardia) con la previsione di venti per cento in più di punti luce da collocare".

