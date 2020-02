Merlino (Lodi), 19 febbraio 2020 - Infortunio sul lavoro a Merlino, operaio si schiaccia una mano e finisce in ospedale. L’allarme è scattato alle 7.10 in un capannone di Merlino che sorge lungo la strada provinciale 181. Gli operatori della Croce bianca di Paullo hanno accompagnato in ambulanza, all’ospedale Maggiore di Lodi, un uomo di 48 anni ferito seriamente alla mano sinistra.

La ricostruzione dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri. Resta infatti da capire come sia avvenuto l’incidente. L’Agenzia regionale emergenza urgenza intanto fa sapere che l’uomo si è schiacciato in particolare tre dita dell’arto. Sono in corso accertamenti per stabilire le cure necessarie.