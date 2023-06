Incidente sul lavoro a Merlino: operaio ferito alla testa da una barra di ferro

Merlino (Lodi), 27 giugno 2023 – Infortunio sul lavoro, in una fabbrica del settore metallurgico di Merlino. I soccorsi hanno raggiunto l’uomo – un 50enne residente a Carpiano – nello stabilimento, che si trova sulla strada provinciale 181. Il ferito è stato trasportato, con un codice di media gravità, all’ospedale Maggiore di Lodi.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, che stanno svolgendo i dovuti accertamenti sulle procedure aziendali e l’accaduto per stabilire eventuali responsabilità, l’incidente si è verificato durante l’attività lavorativa.

Secondo le prime ricostruzioni l’operaio stava effettuando operazioni nei pressi di un macchinario, quando è stato colpito al capo, per cause da chiarire, da un barra in ferro. L’infortunato se la caverà con qualche punto di sutura per un taglio sulla testa, nella zona occipitale.