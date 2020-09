Lodi, 13 settembre 2020 - Il mercato del centro torna quello pre-Covid. I banchi degli ambulanti, molto amati dai lodigiani, da marzo in piazza della Vittoria per rispettare le regole del distanziamento per evitare contagi da coronavirus (ogni bancarella è posizionata a tre metri una dall’altra), resteranno nella piazza davanti al Duomo solo il martedì e il giovedì, mentre dovranno spostarsi il sabato e la domenica in piazza Mercato. A deciderlo è stato il Broletto con una delibera pubblicata venerdì.

La Giunta Casanova ha ritenuto di attivare in via sperimentale dal 15 settembre al 4 ottobre le nuove misure che andranno a interessare 13 banchi alimentari e 61 non alimentari. Preoccupati gli ambulanti che domani, attraverso le associazioni di categoria, chiederanno spiegazioni al sindaco Sara Casanova.

"La questione sicurezza deve essere una priorità – afferma Paola Polledri titolare della “Casina delle delizie“ -. Gli spazi in piazza Mercato, con tutte le bancarelle, sono troppo stretti. Vogliamo capire il perché di questa decisione e come vogliono garantire le sicurezze. In queste settimane i nostri clienti hanno goduto del parcheggio di piazza Mercato che è rimasto a disposizione delle auto e gli affari sono aumentati".

Per i commercianti lodigiani il problema principale riguarda la sicurezza. Per loro non è chiaro se l’amministrazione comunale dovrà imporre nuove misure anti-contagio. "L’emergenza sanitaria non è finita - dice Alessandro Malaspina, titolare di uno degli storici banchi d’abbigliamento -. Il mercato deve tornare alla sua normalità, ma senza andare verso rischi legati alla sicurezza. Siamo rimasti perplessi per questa decisione del Comune".

Quello che emerge dalla delibera del Broletto è che a occuparsi della sicurezza sarà un dipendente della polizia locale che ha assunto il compito di “Covid manager“ per coordinare e garantire assistenza a clienti ed operatori del mercato e per l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza. "Preferisco restare in piazza della Vittoria - dice l’ambulante Maria Guerrini, che ha un banco per l’igiene personale e per la casa -. La gente si ferma e preferisco restare di qua. In questi mesi qui nella piazza centrale siamo stati bene e dopo mesi di difficoltà abbiamo ripreso a lavorare".

Il nuovo regolamento riguarda anche gli mercati rionali: quello di piazza Omegna, il mercoledì e il venerdì riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli; in viale Italia-via Piemonte nella giornata di martedì. "Restare in piazza della Vittoria sarebbe la soluzione più corretta - dichiara Loris Regazzetti, che dal 2000 vende frutta e verdura al mercato di Lodi -. I clienti in queste settimane sono aumentati. Ripristinare tutto come nel periodo pre-Covid sarebbe un rischio forse troppo alto".