Mercato “impoverito“ Caccia a nuovi ambulanti

È caccia al riempimento dei posti vacanti al mercato bisettimanale di Codogno in piazza Cairoli dopo il rilevamento di tanti “buchi“ negli spazi assegnati agli ambulanti. Infatti sono dodici i posti vacanti per la giornata di martedì e nove i posteggi rimasti vuoti di venerdì. Il Comune cerca di correre ai ripari puntando a riassegnare con procedura aperta almeno una parte dei posti vuoti: sette per martedì e cinque per venerdì. Sicuramente la crisi ha colpito in questi anni anche il settore ambulante. La caccia a nuovi operatori fa parte dell’aggiornamento disposto per i posteggi anche alla luce della nuova normativa sulla sicurezza e in seguito alla cessata emergenza Covid. Inoltre, sempre in piazza, saranno rimosse e sostituite le due rotonde in gomma ai lati di via Cavallotti e via Costa, obsolete e proprio in funzione del ridisegno planimetrico del mercato.