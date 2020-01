Lodi, 31 gennaio 2020 - In quattro anni i casi di morosità per il servizio di refezione scolastica sono raddoppiati. Dai dati forniti dalla società Ica per la riscossione coattiva è emerso che nell’anno scolastico 2014/2015 il valore delle insolvenze ammontava a 65mila euro fino a salire a 110.527 euro nel 2017/2018. L’amministrazione comunale è pronta ad adottare "nuove misure per agevolare le famiglie nel saldo degli insoluti e per introdurre azioni più incisive per il recupero dei pagamenti mancati".

Nell’anno scolastico 2014/2015 le famiglie che non hanno pagato la refezione scolastica erano 139, nel 2018 sono salite a 196 di cui 23 non residenti che hanno accumulato debiti per 18mila euro. Il trend della morosità è in progressivo e costante aumento: nel 2015 gli insolventi erano 143, per un debito complessivo di 70mila euro, nel 2017 erano 157 per oltre 80mila euro. Il sistema di pagamento prevede che gli utenti corrispondano la somma dovuta per i pasti consumati alla fine di ogni mese. In caso di mancato versamento, la società incaricata della gestione del servizio di refezione scolastica invia sms che ricordano l’entità dell’importo non corrisposto. Se a fine anno il saldo non è avvenuto, la società spedisce agli utenti morosi una raccomandata di sollecito e, se anche questo richiamo non sortisce effetto, il Comune subentra inviando un’ulteriore comunicazione che stabilisce il termine ultimo per regolarizzare le posizioni aperte - poi scattano le iscrizioni a ruolo per la riscossione coattiva. "La procedura di recupero dei crediti lascia alle famiglie ampio margine per ripianare i debiti pregressi - spiega l’assessore al Bilancio Angelo Sichel -. Ciò nonostante il Comune si deve rapportare con una situazione debitoria che peggiora.

Ad esempio, nel bilancio 2019 avevamo previsto 250mila euro di entrate relative al servizio di refezione, ma abbiamo anche accantonato 60mila euro nel fondo crediti di dubbia esigibilità, a tanto ammonta infatti la cifra che ci aspettiamo di non riuscire a riscuotere. Mediamente solo il 50% degli insoluti viene recuperato ed è il Comune a dover rifondere alla società che gestisce la refezione la cifra corrispondente al mancato incasso. Intendiamo intervenire per evitare che i mancati pagamenti ricadano sulla collettività".