Meleti, camion dei pomodori: scatta la deroga

Meleti (Lodi) – Solo sessanta transiti al giorno a pieno carico e in determinate fasce orarie. E’ scattata la deroga, che resterà in vigore fino al 30 settembre prossimo, per il transito, lungo il tratto urbano (via Cavetta e via per Maccastorna) di Meleti della provinciale 196, da parte dei camion carichi di pomodori che dai campi devono raggiungere lo stabilimento “Solana“ accasato a Maccastorna.

Di fatto si tratta dell’applicazione del protocollo d’intesa sottoscritto già nel 2014 (poi aggiornato negli anni successivi) e valevole per i mezzi pesanti a pieno carico con massa superiore alle 33 tonnellate. In pratica, sarà possibile passare con mezzi vuoti dalla fabbrica verso Meleti dalle 6 alle 8 del mattino (dieci transiti consentiti) mentre dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 19 e dalle 21 all’una, è permesso verso “Solana“ e solo in andata per 15-20 passaggi a pieno carico. Il Comune ribadisce che il trasporto dei prodotti deve avvenire con automezzi a tenuta stagna e che se le fasce orarie e il numero massimo di transiti non fossero rispettati l’amministrazione municipale è pronta a sospendere la deroga.

Intanto, sempre in termini viabilistici, il comune di Castelnuovo Bocca d’Adda ha affidato ad un professionista la redazione di una analisi preliminare sulle condizioni viarie e di sicurezza del tratto di provinciale 27 che taglia in due il paese.