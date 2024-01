Medici di base “condivisi“: "L’esperimento funziona"

Pazienti rimasti senza il medico perché stroncato dal Covid? "La ricetta “tampone“ dell’ambulatorio condiviso, dai colleghi rimasti, risulta vincente". Lo sottolinea l’amministrazione comunale che, a inizio 2024, fa un bilancio dell’esperienza dell’ambulatorio di via San Francesco: "Abbiamo anticipato la prassi, tanto auspicata dagli organi sanitari, con quattro medici di medicina generale che si alternano, in questi spazi, 30 ore a settimana e la soluzione si è rivelata vincente". Questo tipo di organizzazione era nato per supplire alla carenza di dottori e accontentare chi ha orari particolari. Così che tutti potessero ricevere sempre assistenza e da qualsiasi dottore, in caso di assenza del proprio. I professionisti sono quindi stati in grado di collaborare. Il progetto è decollato, in particolare, a marzo 2020 quando, all’inizio del periodo Covid, quando il paese era nella prima zona rossa e perse la vita il medico, Ivano Vezzulli, di 62 anni, residente a San Rocco al Porto. Vista la carenza di dottori, l’Ats aveva fatto sapere al sindaco di non avere sostituiti nel breve termine e alla fine i due enti si sono accordati per l’ambulatorio condiviso.