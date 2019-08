Massalengo, 15 agosto 2019 - Cade in moto e perde la vita, tragedia la notte di Ferragosto. Poco prima delle 2 l’auto medica di Lodi e un equipaggio della Croce rossa sono stati allertati, con i carabinieri della compagnia di Lodi, per un grave incidente avvenuto a Massalengo.

Un uomo di 47 anni di Treviso è infatti caduto in moto, pare in modo autonomo, sulla strada provinciale 23 che collega San Colombano a Lodi. Le ferite accusate sbalzando contro un guard rail, molto serie, non hanno purtroppo lasciato scampo al centauro. I soccorsi si sono infatti presto rivelati inutili. A seguire, dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma è stata spostata nella camera mortuaria di Lodi. Alle forze dell’ordine è invece rimasto l’ingrato compito di avvertire del dramma i familiari della vittima. Paola Arensi