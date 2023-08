Martellate alla porta dei vicini e oggetti lanciati dalla finestra

Solo dopo quasi tre ore si è lasciato convincere a farsi portare in ospedale. Erano ormai le 14 di ieri quando in via Scala è tornata la calma, dopo una mattinata a dir poco movimentata. Poco dopo le 11 infatti erano state lanciate le prime richieste d’intervento da parte dei vicini di casa preoccupati. Protagonista della vicenda un 48enne con problemi psichiatrici. Dopo aver preso a martellate la porta del vicino di casa, danneggiandone la maniglia, si è rintanato nell’appartamento dove abita, al primo piano, lanciando dalla finestra alcuni oggetti, mobili come una piccola sedia pieghevole e suppellettili come statuette votive. I carabinieri e il personale sanitario hanno subito intavolato la mediazione, proseguita con l’intervento di don Franco Tassone, direttore della Caritas diocesana di Pavia che, conoscendo il 48enne, lo ha convinto a uscire di casa senza fare altri danni. Dal giardinetto della palazzina l’uomo continuava a inveire contro i vicini e ci sono volute alcune ore prima che si calmasse e accettasse il ricovero.

S.Z.