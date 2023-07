Manuel morto a due anni in ospedale, appello della mamma: "Voglio sapere cosa è successo davvero”

«Voglio capire cos’è accaduto a mio figlio, se eventualmente sono state analizzate e cambiate le procedure e fare in modo che altri genitori non provino il nostro stesso dolore". Mirela Drazhi, di 34 anni, con il marito Mario Ferrari di 47, rivive, tra le lacrime, "la morte, in meno di 60 minuti, del nostro primo bambino Manuel, fino ad allora sanissimo". Il piccolo, di 27 mesi, ha perso la vita a causa di un malore un sabato sera qualunque, dopo una cena a casa dallo zio della donna. A nulla, purtroppo, è valso il ricovero all’ospedale di Lodi, tra l’8 e il 9 febbraio 2020. E a quasi 3 anni e mezzo dalla perdita di un figlio, in attesa di una causa civile, con prima udienza il prossimo 20 ottobre, resta solo il dolore e tante domande a cui dare una risposta. Nell’immediatezza dei fatti la famiglia ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Lodi ed è stato avviato un procedimento penale, contro ignoti, conclusosi con un provvedimento di archiviazione.

In base alla consulenza medico legale, richiesta dalla Procura, che aveva escluso la responsabilità dei medici, si è ritenuto che la causa del decesso fosse da imputarsi a una angiodisplasia del colon, ossia una rara forma di malformazione vascolare. Tesi fortemente contestata dal legale dei genitori, l’avvocato Silvia Gamberoni del Foro di Ferrara "poiché priva di riscontri clinici. E perché per la nostra consulenza di parte i sintomi potevano essere verosimilmente riconducibili a una occlusione intestinale molto più frequente in un bambino di quell’età". "Manuel è svenuto in bagno tra le mie braccia, ma, grazie ai consigli del 118, si è ripreso - ricostruisce la mamma -. L’ambulanza ha iniziato un rapido trasporto verso Lodi. Il bambino indicava di avere un forte dolore alla pancia, fino a peggiorare irreversibilmente" aggiunge la donna. "Chiedo attenzione sul caso per evitare cada nel dimenticatoio. Non vogliamo puntare il dito, ma che sia valutata, accertata o smentita, l’ipotesi di una condotta omissiva per cui non è stata fatta ancora chiarezza".

La famiglia si è affidata anche a un tecnico di parte, "per aiutare a fare chiarezza sull’accaduto e sulle eventuali omissioni diagnostiche e i ritardi che avrebbero impedito una tempestiva diagnosi della patologia che affliggeva il bambino – aggiunge il legale –. Vogliamo capire se avrebbe potuto essere evitata o meno, la progressione dello shock sino alla irreversibilità". "Io non voglio vendetta, ma solo chiarimenti. Per me è umiliante non poter riferire, per esempio, ad altri medici, durante comuni anamnesi del mio secondogenito, per quale causa è morto mio figlio. Ogni volta è un confronto con un dolore insuperabile, ho bisogno di sapere cos’è accaduto. Spero che un accertamento giudiziale lo chiarisca" insiste Mirela. «Il bambino , con me, è sempre rimasto cosciente in ospedale - aggiunge - e pensare che quando mi ha chiesto l’ultimo bacio, per paura di togliergli l’ossigeno dal viso, non gliel’ho mai dato. Poco dopo, l’hanno portato in terapia intensiva. Quel bacio non ho mai più potuto darglielo".

"Speriamo vengano valutate anche le considerazioni del consulente Lorenzo Marinelli – precisa il legale -. La speranza è che in sede civile, si possa arrivare in fondo, con un contraddittorio utile, di tutte le parti" conclude. "Rinnoviamo il nostro cordoglio alla famiglia del piccolo Manuel e comprendiamo il loro dolore per quanto accaduto e il loro rammarico per il protrarsi delle procedure legate alla causa civile in corso che, una volta intraprese, seguono tempistiche non prevedibili e proprie – replicano i vertici sanitari –. Durante l’iter giudiziale, avviato dalla famiglia, la Asst di Lodi ha garantito piena trasparenza e collaborazione con le autorità nella consapevolezza di aver sempre agito nell’interesse dei propri pazienti".