Maltrattava la madre Allontanato da casa

Maltratta la mamma: allontanato da casa. I carabinieri sono intervenuti per risolvere una situazione critica per una donna il cui figlio di 29 anni, con precedenti di polizia e con l‘abitudine di abusare di alcol e stupefacenti, la maltrattava la picchiava e terrorizzava. Nel novembre scorso, durante uno dei tanti litigi, era stata aggredita dal figlio che l’aveva afferrata per il collo e strattonata, facendola cadere a terra e minacciandola di morte. A febbraio l’uomo, durante un altro litigio, ha colpito la madre con un calcio, afferrando un coltello da cucina e minacciandola di morte. A inizio marzo l’uomo, tornato a casa ubriaco, durante una discussione l‘ha colpita con uno schiaffo, facendola cadere e afferrando un coltello per minacciarla nuovamente. Tenuto conto della gravità dei maltrattamenti, delle lesioni provocate e dello stato di ansia causato alla mamma, il giudice ha imposto al 29enne di lasciare immediatamente la casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre. P.G.R.