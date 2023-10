Maltrattamenti in famiglia. Padre finisce ai domiliari

CASORATE PRIMO (Pavia)

I due figli minorenni, di 14 e 17 anni, erano già stati allontanati dalla casa famigliare. E la moglie aveva avviato le pratiche per la separazione, ottenendo un provvedimento di divieto di avvicinamento, che è stato però violato. L’uomo, 44enne di origini albanesi, è finito agli arresti domiciliari, su richiesta della Procura di Pavia che coordina le indagini per le ipotesi di reato di minacce e maltrattamenti in famiglia.

L’ultimo episodio risale a mercoledì, quando il 44enne, violando appunto il divieto già imposto, ha avvicinato la moglie per strada, insultandola e minacciandola di morte. La vicenda era emersa da un primo approccio con i minorenni da parte dei Servizi sociali, che avevano portato alla luce il quadro famigliare con il padre alcolizzato e violento, segnalandolo ai carabinieri. Del delicato caso si è occupato il Nucleo Investigativo comandato dal maggiore Marco Quacquarelli: gli accertamenti dei militari hanno trovato riscontri al quadro famigliare e in particolare a episodi specifici di gelosia, pure infondata, umiliazioni e minacce, fino all’uso della forza nei confronti della moglie, ma anche alla presenza dei figli. Fatti che la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciare, ma che quando sono emersi grazie prima ai Servizi sociali e poi ai carabinieri, l’hanno portata finalmente ad allontanarsi dal marito violento. Come purtroppo spesso accade, il provvedimento del divieto di avvicinamento non è bastato a tenere al sicuro la donna, ma dopo le ripetute violazioni è scattato l’arresto, ai domiciliari, che se dovesse essere violato porterà l’uomo in carcere.

S.Z.