Lodi, 12 agosto 2019 - Forti raffiche di vento e pioggia, disastri in tutto il Lodigiano. I vigili del fuoco di Lodi e dei distaccamenti di Casale e Sant’Angelo hanno dovuto risolvere innumerevoli situazioni di disagio. Allarmi provocati dall’improvviso maltempo. Sulla via Emilia, tra Lodi e Secugnago, sono caduti molti alberi che ostacolavano la circolazione stradale. All’altezza di Valentino Moto, a San Martino, chi arrivava da Lodi in direzione Piacenza, sempre sulla via Emilia, veniva deviato in paese perché era addirittura impossibile passare. Questo è successo anche a Lodi in viale Milano, via Cavallotti, prima del ponte dell’Adda arrivando da Crema, in via Ferrabini, in piazzetta a Campo di Marte, dove ha ceduto un grosso ramo del parchetto Aler. Colpita anche la stradina che porta al cimitero di Lodi.

© Riproduzione riservata