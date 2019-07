Lodi, 9 luglio 2019 - Bufera di vento sul Lodigiano, tante le chiamate per alberi e grondaie pericolanti. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Sant'Angelo e Casale nel pomeriggio hanno risposto a diverse richieste di aiuto di cittadini in difficoltà.

Il vento ha infatti lasciato dietro di sé alcuni danni. Alle 17.30, ad esempio, passanti hanno allertato il 115 per le grondaie pericolanti dell'ex consorzio di Lodi, vicino al terminal bus della stazione. Una squadra è quindi intervenuta con l'autoscala per mettere in sicurezza l'area. A Bertonico un albero ha invaso la carreggiata della strada provinciale 192 senza per fortuna ferire nessuno. Uscite anche per altre piante pericolanti o cedute a San Martino in Strada e nel Basso Lodigiano, come Fombio, sulla via Emilia e Somaglia, strada provinciale Mantovana 234. Parte degli interventi sono ancora in corso.