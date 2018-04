Lodi, 12 aprile 2018 - Violento nubifragio sulla città di Lodi nel pomeriggio di oggi. Oltre a cantine e campagne completamente allagate, i vigili del fuoco del capoluogo hanno dovuto mobilitarsi anche per sottopassi, ciclopedonali ma anche nella tangenziali della città, con acqua che si è accumulata in pochissimi minuti e che è arrivata a superare anche anche i 30 centimetri.

Oltre a rispondere alle richieste di aiuto di privati che arrivano sul numero di emergenza, i pompieri stanno girando per la città e i paesi limitrofi con 5 mezzi muniti di motopompe e autopompe per far fronte anche a emergenze non ancora segnalate.