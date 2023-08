Malore in piscina: addio a cinquantenne

Si è tuffato nella piscina interna ad una comunità di recupero della quale era ospite ed ha accusato un malore fatale. Non c’è stato scampo per A.D., 50 anni, residente a Voghera, vittima di quella che con tutta probabilità è stata congestione. L’episodio è avvenuto intorno alle 16.30 nella zona di via Stazione nel piccolo centro lomellino. Il cinquantenne stava trascorrendo il pomeriggio in piscina quando ad un certo punto ha deciso di tuffarsi in acqua: non è chiaro se avesse mangiato o bevuto qualcosa nei minuti precedenti; quello che è stato chiaro e che non appena ha toccato l’acqua si è sentito male. La richiesta di intervento dei soccorsi è stata immediata ma quando sul posto è arrivato il personale medico del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare e i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore deciderà se disporre la perizia necroscopica oppure restituire subito il corpo alla famiglia per la celebrazione del funerale.

U.Z.