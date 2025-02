Malore in culla, bimbo di due mesi grave

Dramma nella tarda mattinata di ieri in un’abitazione di San Rocco al Porto: un bambino di soli due mesi si è sentito male mentre si trovava nella culla. I genitori, di origine africana, si sono accorti che qualcosa non andava ed hanno subito allertato i soccorsi: la centrale operativa del 118, appena capiti i sintomi, ha immediatamente mobilitato l’elisoccorso il quale è decollato da Milano e che, pochi minuti dopo, è atterrato nei pressi del parco di viale Leonardo Da Vinci a San Rocco in attesa di trasferire d’urgenza il piccolo. Il paziente è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Piacenza: fino a ieri sera le notizie sono trapelate con il contagocce ma l’unica cosa certa purtroppo è che le condizioni del piccolo erano giudicate molto gravi.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri i quali hanno ascoltato i genitori per capire la dinamica dei fatti. Allertato anche il sindaco Matteo Delfini il quale si è subito interessato della vicenda ed ha dato supporto ai genitori.

M.B.