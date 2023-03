Malore fatale a bimbo di 9 anni già malato

Tragedia, ieri pomeriggio in un condominio di via Polli e Daccó a Sant’Angelo Lodigiano. Sono stati attivati i soccorsi per un bambino di 9 anni che facendo un sonnellino ha avuto un improvviso malore. Secondo le prime notizie, aveva problemi di salute da tempo ma, grazie alle cure della famiglia, aveva una vita normalissima e felice. I familiari, molto preoccupati, hanno chiesto l’aiuto del soccorso sanitario e sul posto si sono precipitati l’automedica, un’ambulanza, la polizia locale. La gravità della situazione ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso in partenza da Milano, necessario per un eventuale intervento più rapido. Ma alla fine, dopo un lungo tentativo di rianimazione, è stata tentata una corsa disperata al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Tutto per cercare di scongiurare l’annunciata tragedia. Ma purtroppo non è stato possibile scongiurare il peggio.