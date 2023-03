Travolta e uccisa dal treno a Maleo. La Procura chiede di archiviare

Elisa Conzadori aveva 34 anni

Pizzighettone, 4 marzo 2023 - Per la Procura di Lodi il fascicolo sulla morte della 34enne di Pizzighettone Elisa Conzadori, avvenuta il 15 agosto 2020 al passaggio a livello di Maleo lungo la provinciale 234, è da archiviare. L’istanza è stata depositata e le notifiche sono state ricevute dai difensori. La famiglia della vittima non nasconde l’amarezza, ma in questa fase preferisce non rilasciare dichiarazioni. Così come preferisce non intervenire l’avvocato difensore. Scontata appare comunque un’opposizione all’archiviazione. Secondo quanto emerso, sarebbe stata quindi ritenuta valida dagli inquirenti l’ipotesi che Elisa Conzadori al volante della sua Citroen C1 rossa abbia fatto una manovra avventata forse addirittura finendo nella corsia opposta al senso di marcia che stava invece seguendo per fare ritorno verso casa dopo aver finito il turno di lavoro al supermercato Famila di viale Marconi a Codogno, dove lavorava come addetta al reparto panetteria.

Subito dopo l’incidente erano state iscritte sul registro degli indagati, dalla Procura di Lodi, tre persone: gli operai di Rfi responsabili della manutenzione del passaggio a livello che nei giorni precedenti alla tragedia avevano lavorato sui quadri elettrici delle sbarre. Non ci sarebbe stato però a questo punto, sempre secondo la tesi della Procura, alcun malfunzionamento tecnico imputabile a Rfi. Il giorno di Ferragosto 2020, poco dopo le 11, Elisa Conzadori stava appunto percorrendo la provinciale 234 da Codogno verso Maleo. All’altezza del passaggio a livello lo schianto fatale contro un treno regionale della linea Milano-Mantova che stava arrivando a tutta velocità con l’auto sbalzata nel fossato a parecchi metri di distanza. Per la 34enne non c’era stato nulla da fare. La tesi sostenuta dalla famiglia Conzadori è sempre stata quella che la sbarra, al momento del passaggio della vettura di Elisa, potesse essere improvvisamente alzata.

Una tesi confermata anche da due altri automobilisti che, fermi dal lato opposto in coda in attesa del passaggio del treno, avevano testimoniato di avere visto la sbarra prima abbassarsi e poi rialzarsi. E in quel tratto della provinciale i guasti al passaggio a livello si erano verificati anche in precedenze e si sono ripetuti ancora nei mesi successivi. Con conseguenze, fortunatamente, meno drammatiche. Per fare chiarezza sull’accaduto è stato chiesto l’intervento di consulenti ed era stata effettuata, il 15 novembre del 2020, una prova cinematica. Al termine di tutti gli accertamenti uno dei punti fermi è stato che non ci sia stato alcun contatto tra l’auto guidata da Elisa e la sbarra. Dopo la richiesta di archiviazione ora si attende la convocazione del giudice per le indagini preliminari per l’udienza in camera di consiglio.