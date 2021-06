Maleo (Lodi), 27 giugno 2021 - Circa settecento giovani provenienti da tutto il Nord Italia si sono radunati, in mezzo alla campagna di Maleo, per un mega rave party non autorizzato iniziato nella tarda serata di ieri. Hanno scelto la vecchia cava di Cascina Ronchi, accessibile dalla provinciale 26 tra Maleo e Cornovecchio. La situazione è sotto controllo al momento e, a distanza, vi sono pattuglie dei carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza che monitorano gli accessi e la zona. Oltretutto a Maleo nei giorni era stato scoperto un focolaio di Variante Delta, con alcuni contagi sospetti.

L'area della maxi festa è abbastanza lontana dai centri abitati, ma l'eco della musica ad alto volume si diffonde e diversi cittadini sentono distintamente il ritmo tipico del suono techno. I partecipanti, che si sono ritrovati grazie al tam tam su internet, hanno cominciato a riversarsi nel punto concordato attorno alle 23 di ieri, provenienti da tutte le direttrici con camper e roulotte e persino a piedi dalla stazione ferroviaria di Codogno. Il sindaco Dante Sguazzi ha costantemente tenuto sotto controllo la situazione fino alle 5.30 di questa mattina, effettuando un sopralluogo all'interno dell'area. I "ravers", secondo quanto appreso, dovrebbero lasciare l'area dell'ex cava dismessa nel pomeriggio.

"Tuttora sono lì delle persone e purtroppo ora si stanno disperdendo ovunque, alcuni ubriachi o drogati e qualcuno, a Maleo, ha già segnalato persone nel parco giochi comunale per bisogni fisiologici. Speriamo tutto questo finisca presto". È quanto dice il sindaco Sguazzi. Dato curioso: gli organizzatori hanno cercato di vietare l'ingresso a chi si presentava senza mascherina.