Madre e bimba in difficoltà nelle acque del Ticino: Dorino Dezio le salva entrambe

Ha visto una bambina e la mamma in difficoltà nelle acque del Ticino e non ha esitato a intervenire. Dorino Dezio, 62 anni, esperto “tisinatt“, ha riportato al sicuro la donna e la piccola.

È successo domenica alle 14 in un ramo secondario del fiume nella zona della lanca dell’Ayala, uno degli angoli più belli della riviera vigevanese del Ticino e tra i più frequentati.

Una bambina di 6 anni stava giocando con la palla che all’improvviso la corrente ha allontanato dalla sponda: la piccola si è mossa per recuperarla e subito ha iniziato ad annaspare. La mamma, che si trovava a qualche metro, si è gettata in acqua per aiutarla ma è finita a sua volta sott’acqua a più riprese.

È stato allora che Dezio, che si trovava poco distante con la sua Sup, una sorta di tavola da surf con cui ci si sposta sull’acqua con un remo, le ha raggiunte e ha messo al sicuro la mamma nonché recuperato la piccola dall’acqua. Per entrambe, a parte il comprensibile spavento, non c’è stata necessità di ricorrere al personale del 118. Quello di domenica è un episodio esemplare dei pericoli che corrono coloro che non conoscono abbastanza bene il fiume e le sue peculiarità.