Lotta contro l’impianto di biometano In Consiglio non si trova l’accordo

L’impianto di biometano e la futura realizzazione del nuovo asilo nido in via Iseo hanno infiammato, lunedì sera, la seduta del Consiglio comunale. Il digestore previsto in località Cascina Nuova ha ottenuto da pochi giorni il via libera dalla Provincia di Lodi dopo alcuni anni di istruttoria con il Comune di Maleo che, da subito, si è schierato contro. Recentemente si è formato pure un comitato per dire no alla struttura di poco meno di 40mila metri quadrati, alimentata con la frazione organica dei rifiuti solidi urbani ed altro scarto biodegradabile, che ha promesso battaglia.

Ma il clima non sembra essere improntato sulla coesione: l’altra sera, la maggioranza del sindaco Dante Sguazzi ha presentato una mozione con cui attivare, a favore del comitato, le consulenze necessarie per individuare ulteriori criticità dell’impianto e per analizzare possibili vizi ed illegittimità della determina provinciale che ha dato l’ok all’impianto. Proposta respinta al mittente dalla minoranza di “Maleo Insieme“ che è pure uscita dall’aula prima del voto. "La mozione non impegna in alcun modo l’amministrazione a conferire alcun incarico legale per affrontare un eventuale ricorso" spiegano i consiglieri di opposizione che alcuni giorni fa avevano pure promosso un esposto al Prefetto, accusando il sindaco di non aver fatto necessaria informazione ai cittadini sul tema del biometano. L’asilo nido invece, che il Comune intende costruire in via Lago d’Iseo con fondi Pnrr (oltre 752 mila euro), ha creato malumori tra alcuni residenti che non sono contrari tout court al nuovo servizio, ma hanno ribadito, con una petizione di 50 firme presentata in municipio, che il luogo, secondo loro, non è adatto: scomparirebbe il parco pubblico e la viabilità peggiorerebbe. Durante la seduta è stato votato il cambio di destinazione pubblica nel piano dei servizi, ma la minoranza ha chiesto al Comune un dietrofront e di pensare ad una nuova collocazione, un polo per l’istruzione unitario nella struttura di viale Italia, ma in alternativa di riflettere anche sull’area tra via Paolo VI e via della stazione, su zona Borgonuovo vicino a via Cabrini o concentrare tutto nell’edificio di via Dante del Comune. M.B.