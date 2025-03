Lotta al degrado. Sopralluogo in via Lazzaretto

Lotta a decoro e inciviltà a Sant’Angelo, l’amministrazione comunale mantiene il pugno di ferro. È di domenica mattina, per esempio, l’ultimo sopralluogo anti degrado: il sindaco Cristiano Devecchi e il presidente del Consiglio comunale Stefano Pozzi hanno infatti raggiunto un cortile di via Lazzaretto colmo di oggetti e immondizia. "Abbiamo verificato le condizioni del cortile che tanti cittadini ci hanno segnalato dalle prime ore dell’alba essere pieno di rifiuti, sacchi, scarti vari - chiarisce Devecchi -. La proprietà dello stabile è di Aler, che è stata subito avvisata. Sul posto abbiamo parlato anche col responsabile dello scempio, che ha promesso di normalizzare la situazione nei prossimi giorni. È un signore che fa sgomberi e usa il giardino per suddividere la merce. Ma domenica mattina aveva oltrepassato i limiti della sopportazione e la gente ha iniziato a lamentarsi". "Ci ha promesso di pulire entro giovedì. Volevamo dare un segnale di presenza alla cittadinanza, sperando di risolvere, magari con le buone – aggiunge –. Tramite i vigili, terremo alta l’attenzione su ciò che accade sia nel cortile che nel perimetro esterno. Siamo pronti ad installare fototrappole e a sanzionare i trasgressori". "C’è anche il problema dell’abbandono, sui marciapiedi, delle deiezioni canine. L’articolo 37 al comma 4 del nuovo regolamento di igiene urbana prevede, infatti, l’obbligo, per i proprietari dei cani a passeggio, di portare con sé i sacchetti igienici. I trasgressori rischiano sanzioni da 60 a 180 euro" dice sempre Devecchi. Da qui la campagna promozionale, con manifesto, “Ne abbiamo le scarpe piene”. E sempre pro decoro, è terminata la posa dei nuovi giochi "in vista della bella stagione" nei parchi delle vie Morzenti, Polli e Daccó, Aldo Moro, Borsellino, Antoninetti e Fraconti, nella frazione Maiano. P.A.