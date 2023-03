L’oratorio si trasforma Un concorso d’idee da più di un milione

di Mario Borra

Il Centro Giovanile San Luigi di via Cabrini a Codogno vuole cambiare pelle. Cioè garantire nel prossimo futuro strutture sempre più moderne alle centinaia di ragazzi che giornalmente lo frequentano.

Ed ecco allora che, in questi giorni, è scattato un concorso di idee promosso dalla parrocchia San Biagio, da cui l’oratorio dipende, per sollecitare progettisti, studenti o laureati in architettura e ingegneria a dar corpo al "sogno, coltivato ormai da anni, di costruire spazi nuovi senza allargarsi ma riqualificando e riconvertendo aree interne a oggi non utilizzate o non più idonee". L’obiettivo finale è quello di avere a disposizione una sala polifunzionale con capienza di almeno cento posti per conferenze e corsi, per uso ludico e associativo, proiezioni cinematografiche o piccole rappresentazioni teatrali nonché feste, garantendo nel contempo spazi per almeno quattro associazioni.

Inoltre coloro che aderiranno al concorso di idee dovranno mettere nero su bianco un progetto anche per un campo sportivo coperto polifunzionale dove giocare a basket, pallavolo, tennis e calcetto, completo di una tribuna per gli spettatori e di spogliatoi e servizi. Potrebbe anche essere contemplata l’ipotesi dell’abbattimento dell’attuale stabile dell’ex cinema per fare posto alla sala polifunzionale; mentre il centro sportivo dovrebbe trovare spazio dove, a oggi, ci sono il campo da basket e da tennis scoperti, non utilizzati da tempo.

Il budget si aggira attorno a un milione e 200mila euro. Chi vorrà partecipare al concorso potrà effettuare un sopralluogo all’oratorio giovedì prossimo, 30 marzo, oppure il 6 aprile. Si potranno inoltrare richieste di chiarimenti entro l’11 aprile. La documentazione progettuale dovrà essere consegnata entro mezzogiorno del 19 giugno.

Una commissione giudicherà i lavori presentati assegnando punteggi a seconda di alcuni parametri: qualità del progetto, soddisfacimento degli obiettivi, aspetti innovativi, fattibilità economica. La pubblicazione della graduatoria, con la proclamazione del vincitore che riceverà un premio in denaro così come il secondo e il terzo classificato, avverrà entro il 14 luglio.