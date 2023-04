L’omicidio del commercialista Dopo l’arresto resta lo sconcerto

di Paola Arensi

Resta lo sconcerto, a Massalengo, dopo le novità emerse ieri con l’arresto del presunto omicida del 75enne commercialista Antonio Novati. In cella è finito Francesco Vailati, agricoltore 60enne di Lodi. La vittima era stata trovata, in una pozza di sangue, sull’auto della moglie, una Honda Crv, nelle campagne a nord del paese. Una zona isolata, con la sola cascina Scappadina vicina. A fare la drammatica scoperta era stato l’agricoltore Ambrogio Sangalli. "Quando ero uscito di casa attorno alle 15 l’auto non c’era – aveva raccontato –. Alle 18 invece ho notato la vettura abbandonata. Mi sono avvicinato e ho visto il cadavere sui sedili posteriori". Da allora i residenti speravano che il caso fosse risolto rapidamente fermando un killer ancora in libertà. Il presunto omicida, per quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe ucciso reagendo in modo violento dopo che il commercialista gli aveva notificato la data dell’allontanamento dalle sue proprietà. Case e terreni dell’agricoltore erano infatti finite all’asta e un compratore se le era aggiudicate lo scorso mese di febbraio. Non era la prima volta che l’uomo incontrava Novati dato che lo aveva visto in tutte le varie fasi di procedura d’asta. Ma, stavolta, aveva capito che avrebbe dovuto, davvero e senza proroghe, andarsene via da dove era nato e cresciuto. Da qui una colluttazione e, poi, l’omicidio. Antonio Novati era padre di tre figli e nonno di due nipotini. La svolta è arrivata a nemmeno 48 ore dal delitto. "Speravamo tutti che questa persona venisse messa davanti alle proprie responsabilità, anche se purtroppo l’arresto non cambierà il tragico epilogo e non restituirà l’uomo alla sua famiglia – ha commentato ieri il sindaco Severino Serafini –. È davvero pazzesco quanto avvenuto. Ma abbiamo avuto molta fiducia nelle forze dell’ordine. I carabinieri hanno lavorato ininterrottamente, notte e giorno, per risolvere il caso".

Il primo cittadino aveva collaborato mandando sulla scena del crimine la protezione civile, utile a tenere lontani i curiosi e ad aiutare gli inquirenti. Erano stati messi a disposizione anche i filmati delle videocamere del paese, monitorato in tutti i suoi accessi, con telecamere di contesto o lettore targa. A Massalengo, infatti, ci sono circa 70 telecamere che, oltre a fungere da deterrente, possono servire agli inquirenti per accertamenti simili. Resta ancora da chiarire, come dove può essere finita l’arma del delitto.