L’omaggio lodigiano Pietra d’inciampo per Ettore Archinti A Maleo è “tregua“

La posa di una pietra d’inciampo, in onore di Ettore Archinti (membro del Comitato di Liberazione cittadino, catturato dai nazifascisti e deportato nel campo di sterminio di Flossenbürg in Germania, dove morì nel 1944) al civico 23 proprio di corso Archinti è stato uno dei momenti clou della Festa di Liberazione celebrata ieri a Lodi. In precedenza era stata deposta una corona d’alloro alla lapide per i Caduti e in Duomo si era tenuta la messa. Dopo la cerimonia in corso Archinti, il corteo ha fatto tappa in piazzale Medaglie d’oro ed è tornato in piazza della Vittoria. Qui hanno preso la parola Oreste Lodigiani, già onorevole e fondatore della Cooperativa Ettore Archinti (molto applaudito il suo intervento), il sindaco di Lodi Andrea Furegato (che ha ricordato come a proporre che il 25 aprile - data dell’insurrezione italiana contro l’esercito tedesco - diventasse festività nazionale fu, nel 1946, l’allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi) e Gabriele Zuffetti vicepresidente dell’Anpi Provinciale. In piazza anche Lorenzo Guerini, ora presidente del Copasir. Per lui un XXV aprile “lodigiano“ dopo tre anni all’Altare della Patria con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Nel pomeriggio da piazza Castello è scattata la pedalata “Resistere, Pedalare, Resistere” sui luoghi della Resistenza lodigiana e dalle 18 poi in piazza Matteotti “Concertone del 25 Aprile”.

Nella Bassa invece fari puntati in particolare su Maleo, dove è ancora in vigore la delibera del giugno 2022 che vieta i comizi (svoltisi invece ieri dopo le proteste e l’intervento del prefetto). Qui lunedì sera in Consiglio c’è stato lo scontro sull’istituzione della consulta per organizzare d’ora in poi le manifestazioni istituzionali di ricordo e l’opposizione, per protesta, è uscita dall’aula. Ieri invece la celebrazione si è tenuta senza tensioni. Davanti al monumento ai caduti, il sindaco Dante Sguazzi ha ricordato che "è doveroso ricordare chi ha lottato per la libertà e la democrazia facendolo in maniera unita e coesa. Occorre onorare il privilegio di essere liberi". Poi si è rivolto ai giovani che "sono chiamati oggi a dare il proprio contributo di energia, fantasia, idee". Per Attilio Dadda dell’Anpi "il riscatto della Resistenza permise al popolo italiano di non avere una costituzione scritta dagli Alleati come avvenne per altri Stati", ma ora la storia "deve diventare coscienza collettiva ed è il migliore antidoto per evitare gli errori dl passato". Poi Dadda ha ricordato i tre partigiani Pietro Bruzzi, Teodoro Vaccari e Domenico Bravi la cui memoria sarà portata nelle scuole. A Codogno e a Casale invece tradizionale programma con corteo per la città, messa e comizi rispettivamente in piazza XX Settembre e in piazza del Popolo. Commosso il ricordo a Fombio del sindaco Davide Passerini dopo la deposizione dei fiori davanti alla lapide di piazza IV Novembre che ricorda il sacrificio di Agostino Beretta, Giosuè Carletti e Fermo Castagna tre giovani brianzoli fucilati dai tedeschi perchè accusati ingiustamente di aver ucciso un soldato. Inconsapevolmente salvarono la vita a 12 fombiesi già messi al muro dai nazisti, tra cui anche Pino il nonno del sindaco che miracolosamente si salvò. "L’episodio ha cambiato la storia di tante famiglie fombiesi compresa la mia" ha ricordato il primo cittadino. Mario Borra