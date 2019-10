Lodi Vecchio (Lodi), 2 ottobre 2019 - Firmato oggi pomeriggio in Regione l'accordo di programma per la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri della stazione di Lodi Vecchio, a servizio dunque anche dei comuni di Casaletto e Salerano. Tre infatti i sindaci che hanno sottoscritto il patto da 1,750 milioni di euro con l'assessore regionale Massimo Sartori - Osvaldo Felissari per Lodi Vecchio, Nathalie Sitzia per Casaletto e Stefania Marcolin per Salerano - impegnandosi ad approvare il documento nelle rispettive giunte entro il 15 ottobre in modo tale che possa poi essere pubblicato sul Burl entro l'8 novembre.

La progettazione definitiva della nuova caserma in via Codazzi dovrà essere ultimata entro febbraio 2020, la gara dovrà essere conclusa entro giugno 2020 in modo tale che i lavori comincino a luglio e siano conclusi entro settembre 2021 con operatività piena entro gennaio 2022. "La settimana scorsa abbiamo ottenuto il via libera al progetto dall'Arma - spiega Felissari -. Per accelerare l'iter ci rivolgeremo ad una stazione appaltante che ha già fatto interventi di questo tipo. Siamo soddisfatti perché tutti stanno mantenendo gli impegni". "C'è stato un lungo lavoro preparatorio - rimarca Marcolin - ma abbiamo salvato un presidio di sicurezza sul territorio che rischiava la chiusura". "Finalmente ce l'abbiamo fatta, il progetto vedrà la luce" - ha sottolineato Sitzia. Mentre sulla polemica relativa all'abbattimento di alberi nell'area verde per costruire il nuovo edificio aggiunge: "Molti sono caduti durante l'ultima tromba d'aria. Comunque ripiantumeremo lo stesso volume di verde in tutti e tre i comuni"