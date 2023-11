Lodi, tira dritto all’alt della polizia e nell’inseguimento sperona un’auto: a bordo nascondeva droga

Lodi – Non rispetta l’alt della polizia e scatta l’inseguimento in città, arrestato. Un uomo extracomunitario, noto alle forze dell’ordine, per precedenti di polizia, è stato inseguito da una volante per il centro cittadino di Lodi e infine arrestato.

Nella serata del 28 novembre 2023, l’interessato si trovava alla guida della propria auto e in compagnia della fidanzata. Dopo aver incontrato una pattuglia, che voleva procedere a un controllo di routine, invece di fermarsi, per i dovuti accertamenti, l’interessato ha premuto il piede sull’acceleratore e si è presto dileguato. Gli agenti, però, non si sono dati per vinti e si sono messi a inseguire la vettura per vederci chiaro quanto prima. Dopo un breve inseguimento, per le vie del centro di Lodi, durante il quale il conducente ha anche speronato una vettura, gli investigatori sono riusciti a fermare la corsa del veicolo in fuga e a perquisire il mezzo.

L’extracomunitario è stato quindi arrestato e trattenuto per il processo per direttissima, da celebrarsi nelle aule del Tribunale di Lodi, il 29 novembre 2023. Risponderà per resistenza a pubblico ufficiale. Non ci sono invece state conseguenze per la donna che era con lui, estranea ai fatti. Inoltre, all’interno dell’auto, subito perquisita, la pattuglia ha trovato più tipologie di droga, come cocaina e hascisc e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato quindi anche denunciato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. E ora dovrà rispondere davanti al giudice della doppia accusa.

Fortunatamente durante l’inseguimento non si è ferito nessuno. Anche se l’azione della polizia non è certo passata inosservata. L’obiettivo di questi controlli è infatti quello di far sentire sicuri i lodigiani, contrastando reati come, appunto, lo smercio di droga.