Lodi, prova a scippare un’anziana in pieno centro, ma viene allontanato dal marito: il video di sorveglianza

Lodi, 29 novembre 2023 – Tentato scippo ai danni di un’anziana di Lodi, la polizia stringe il cerchio. Ha le ore contate l’autore di un reato che ha avuto per malcapitata protagonista una donna anziana. Si tratta di un tentato scippo avvenuto in centro a Lodi. I poliziotti della Questura di Lodi hanno comunicato che è stato stretto il cerchio intorno al presunto autore del colpo.

Nell’occasione la vittima era in compagnia del marito che, per difendere la consorte, si era messo contro il malvivente ed era riuscito a farlo desistere. Da allora gli inquirenti cercano di dare un nome al responsabile. Tutto per assicurarlo alla giustizia. E ora la svolta è vicina. Gli investigatori della Squadra mobile, appena giunta la segnalazione alla sala operativa della Questura, sono intervenuti rapidamente per avviare l’indagine.

Prima sono stati sentiti gli abitanti della zona e poi perlustrati i possibili itinerari percorsi dal malvivente. L’uomo, dopo aver trovato la resistenza del pensionato, è infatti fuggito a piedi. Il suo volto, per fortuna, non è però sfuggito agli impianti di videosorveglianza del quartiere interessato, di cui gli agenti hanno acquisito le immagini.

A ore, quindi, l’uomo potrebbe essere raggiunto dalla polizia. A quel punto dovrà difendersi dall’accusa che gli viene rivolta. Nel frattempo, per accelerare i tempi, gli inquirenti hanno divulgato i fotogrammi che ritraggono il fuggitivo.