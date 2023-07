Lodi, operaio morto sotto il sole. La Procura vuole vederci chiaro (ma non si farà l’autopsia)

Lodi – A Lodi si cercano ancora risposte sulla morte, sotto il sole, di un operaio di 44 anni di Cinisello Balsamo. L’uomo si è sentito male martedì, poco prima di mezzogiorno, in Strada Vecchia Cremonese, nella piazzola ecologica di Lodi. Mentre stava riqualificando la segnaletica del sito, sotto il sol leone e temperature che sfioravano i 40 gradi, si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi. L’uomo lavorava per una ditta esterna, nell’area gestita da Linea gestioni. "Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore" ha fatto sapere ieri la società. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, ma sarà l’Agenzia di tutela della salute che proverà a fare chiarezza sull’accaduto.

"Ats è uscita il 12 luglio a fare accertamenti a seguito di una richiesta di intervento e sono in corso accertamenti coordinati dalla pubblico ministero di turno, quindi al momento non possiamo dire di più" la loro posizione. I tecnici stanno preparando una relazione tecnica su quanto accaduto. La Procura di Lodi ha aperto un’indagine conoscitiva. Non ha però ritenuto di disporre un esame autoptico né tossicologico e la salma è già stata restituita alla famiglia per i funerali. "Quanto accaduto è grave – commenta Elena Maga della Cisl Lodi Pavia – perché si tratta di un operaio che lavorava sotto il sole e che ha avuto un malore talmente grande da portare alla morte. Un uomo che merita rispetto e una vicenda che urge un approfondimento. Bisogna capire quali sono le cause del decesso. Infatti liquidarlo come un fatto naturale o un infarto, non sarebbe rispettoso. Noi oggi (ieri per chi legge) abbiamo inviato, via Pec, una lettera, come Cisl, al prefetto di Lodi, in cui chiediamo non soltanto un chiarimento rispetto al decesso in questione. Vogliamo anche capire quali sono stati gli approfondimenti e le verifiche effettuati. Ma metteremo anche sul tavolo la questione del lavoro in edilizia e di tutti i lavori che comportano una esposizione ad un clima che, in questo momento, è davvero difficile da reggere e su quale ci sarebbe l’applicazione della circolare dell’Inps, che prevede l’applicazione della cassa integrazione per il lavoro edile, se svolto in situazione di disagio, sopra i 35 gradi. Chiederemo anche quanto viene applicato il decreto legislativo 81 rispetto alla situazione di lavoro con clima non favorevole".

Eliana Schiadà della Cgil aggiunge: "Queste cose non dovrebbero succedere. La famiglia di questo signore, che è un padre di famiglia, con 3 figli, ha espresso la volontà di mantenere il massimo riserbo. Ma finché le aziende non staranno attente, non ci sarà normativa che tenga. Le tutele ci sono".Fenea Uil, Filca Cisl e Fillea Lodi poi ricorda: "Lo studio ha stimato, in Europa, 61.672 morti attribuibili al caldo, dal 30 maggio al 4 settembre 2022. Dopo l’Italia, con 18mila morti, ci sono Spagna e Germania. Avere una normativa e non applicarla significa sottovalutare la problematica. Offriamo solidarietà e assistenza alla famiglia. Intanto attendiamo l’esito delle verifiche ispettive e delle indagini giudiziarie. Questo ci invita a riflettere sulla necessità di introdurre l’omicidio sul lavoro come reato".