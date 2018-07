Lodi, 30 luglio 2018 - "L’apertura serale dei negozi organizzata sabato da noi esercenti dopo il rinvio della Notte bianca ufficiale? C’era davvero tanta gente e siamo contenti. Pochi commercianti hanno fatto quello che non ha fatto il Comune". Barbara Boffelli, del negozio di abbigliamento Clip di corso Vittorio, dopo che palazzo Broletto ha annunciato e poi rinviato due volte la manifestazione, il 21 luglio per il timore dei temporali, il 28 per questioni legate alla sicurezza, ha contattato i propri colleghi e sabato una ventina di negozi (oltre ai bar) hanno tenuto aperto. Il pubblico ha risposto, in massa. Se n’è accorto anche il vice-sindaco Lorenzo Maggi che in un post su Facebook, ieri mattina, visto il ‘pienone’ (c’erano anche i concerti di ‘Lodi al sole’) ha commentato: "L’anno prossimo la Notte bianca la lanciamo a giugno e la rimandiamo ogni fine settimana fino a settembre". Ma la ‘battuta’ social non ha fatto sorridere molto gli esercenti: "L’evento del 28 è stato rinviato all’8 settembre, quando per noi comincia già la stagione autunnale, perché mancavano le condizioni di sicurezza: ma sabato il centro era affollato. La sicurezza ci deve essere sempre - rimarca Boffelli -. Asvicom, che ci rappresenta, non viene ascoltata. Il 28 c’è stato il rinvio con la postilla che comunque i bar, pubblicizzati sul sito del Comune, avrebbero garantito la ‘movida’, come fanno sempre, senza invece segnalare che i negozi sarebbero rimasti aperti".

Anche il collega Arnaldo Franceschi, rimarca la mancanza di dialogo. "Da tempo chiediamo la riapertura parziale di via Garibaldi e via Marsala, ora in Ztl, per far avvicinare le auto al centro, ma senza risposta". "Anche se quella di Maggi è una battuta, non va bene: alla fine la gente non crede più nella città - commenta Giusy Malusardi del bar Motta -. Comunque è dimostrato che, anche se la Notte bianca, coi fuochi d’artificio, è un singolo evento, basta creare delle feste, come si faceva in passato già da giugno, e la gente viene, la città torna a vivere. Bisogna cominciare a programmare a gennaio. Noi ci diamo da fare: io propongo musica il venerdì, il Re Matto, dietro l’angolo, il sabato; inoltre, appena sento rumori di vetri rotti, mando fuori a pulire purché la gente non si faccia male, anche se si tratta di bottiglie grandi di vino e di birra, non vendute da noi. Basta però coi divieti di grigliare, che ci lascino usare il grill elettrico: la gente continuava a chiedermi le salamelle".