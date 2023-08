Lodi, infortunio mentre lavora nei campi: agricoltore 31enne finisce in ospedale

Lodi, 11 agosto 2023 – Infortunio sul lavoro nei campi della scuola Villa Igea di Lodi, un 31enne viene trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

E’ rimasto ferito, con un trauma da schiacciamento, ma per fortuna non correrebbe pericolo di vita, l’agricoltore 31enne che, impegnato con un’azienda conto terzi, stava tagliando il trinciato lungo le campagne vicine alla strada provinciale 107 di Lodi, verso San Martino e poco distante dall’istituto scolastico.

La dinamica dell’infortunio sarà ricostruita dall’Agenzia di tutela della salute, sul posto con la Polizia di Stato. Non è ancora chiaro se a schiacciare l’uomo sia stato un componente di un mezzo che era in fase di preparazione per lavorare la terra o lo stesso trattore durante una manovra. Saranno i successivi accertamenti a chiarire l’esatta dinamica. L’uomo è stato portato in elisoccorso al policlinico di Pavia per le cure del caso.