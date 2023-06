Lodi, incendio in un un sottotetto: paura in stazione

Lodi, 27 giugno 2023 – Principio d’incendio nel sottotetto del negozio, paura in stazione. L’allarme è scattato allo scalo ferroviario di Lodi e allarmati dal fumo, i presenti hanno chiamato il 115 per un pronto intervento.

Sul posto sono presto arrivati, insieme alla polizia ferroviaria e a personale di Rete ferroviaria italiana, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Le squadre sono intervenute con una autopompa e una autoscala in piazza della Stazione.

Le fiamme sono partite da un sottotetto di una attività commerciale oggetto di lavori di manutenzione e non ancora aperta al pubblico. Le cause sono ancora in fase di accertamento. I pompieri hanno raffreddato con un estintore la zona interessata, dato che il fuoco aveva lambito soltanto una trave di legno e fermato la combustione.

Poi è stato arieggiato il locale. Per fortuna non ci sono persone coinvolte. L’arrivo delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso ha attirato la curiosità di diversi pendolari, rimasti in posto, nonostante il grande caldo, ad assistere alle operazioni.