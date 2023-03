Lodi, incendio in un fienile: il vento alimenta le fiamme

San Martino in Strada (Lodi), 15 marzo 2023 – Si incendia il fienile, ore di lavoro per spegnere la combustione. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e dei distaccamenti volontari di Sant’Angelo Lodigiano e Casalpusterlengo, impegnati con una autopompa, tre autobotti e un’autoscala, hanno “domato” un furioso incendio in un fienile a San Martino in Strada, in località Cà del Conte. Per cause ancora da accertate, sono bruciate circa 50 rotoballe di fieno e il vento, che soffiava forte, ha complicato le operazioni di spegnimento del fuoco. La lingua rossa ha lambito anche la copertura del fienile, realizzata con legno e tegole.

Il vento

Ci sono stati anche ulteriori interventi che hanno viste impegnate le squadre del 115. Probabilmente a cause delle folate di vento, una pianta è precipitata sulla via Emilia strada statale 9 di Lodi, in località Faustina. Alla viabilità ha pensato la polizia locale, mentre i pompieri cercavano di mettere in sicurezza l’albero e la tratta. A Cornegliano Laudense, lungo la strada per la Cascina Fabia, sono caduti a terra alcuni pali della linea telefonica e oltre ai pompieri, sono arrivati in posto anche i carabinieri. Altri rami sono caduti a San Colombano al Lambro, in via Della Capra. Infine è arrivata una richiesta di aiuto per una pianta pericolante a Lodi in via Boccalera.