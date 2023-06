Lodi, Fiab Ciclodi vuole trasformarla in "Città 30"

La Federazione italiana ambiente e bicicletta di Lodi vuole che il capoluogo diventi “Città 30“. "Un luogo in cui i pedoni e i ciclisti sono più sicuri, il commercio locale riprende vigore, traffico e smog si riducono" dice il presidente Giuseppe Mancini. "Per conformazione e assetto viabilistico, la città si presta benissimo all’adozione delle politiche di mobilità lenta". Per lanciare la proposta Fiab Ciclodi organizza una tavola rotonda, aperta a tutti, domani alle 10.30 nella Sala Granata di via Solferino.