Lodi Export, Resmini presidente Il ruolo di vice a Ellinor Cappa

I soci di “Lodi Export“, consorzio che si occupa di esportazione, hanno nominato presidente e vice, che rimarranno in carica per il triennio 2023-2025. Il presidente è Giorgio Resmini, classe 1967, di Piacenza: lavora come direttore amministrativo e commerciale per la Solana di Maccastorna, ditta che trasforma il pomodoro. Il vice è Ellinor Cappa, del 1964, della ditta Essedue di Cura Carpignano (Pavia), realtà che produce affettatrici. Nominata consigliere settimana scorsa, a seguito dell’assemblea, la è diventata subito vicepresidente.