Lodi città della Pace dal 1454, tredici iniziative in dieci giorno

Tredici iniziative per ribadire che Lodi è una città di pace per eccellenza, fin dal 1454 quando fu firmata la famosa fine delle contese che aprì le porte al Rinascimento. E proprio su questo filone, “Lodi di pace dal 1454“, che è stato organizzato un calendario fitto di iniziative presentate ieri mattina in Broletto dall’amministrazione comunale organizzatrice con diversi enti ed associazioni. Gli eventi si svolgeranno in dieci giorni, dall’11 al 21 aprile e il programma è consultabile sul sito del Comune e su altri canali. "Abbiamo voluto dare un approccio multidisciplinare alle iniziative, dando spazio ad un’ampia gamma di interpretazioni e letture del tema della pace. L’evento però ambisce a crescere e l’anno prossimo cadrà il 570esimo anniversario della Pace di Lodi" ha detto la vicesindaca Laura Tagliaferri. Il fitto calendario si aprirà l’11 aprile con un intervento del giornalista Daniele Bellocchio sul tema “Afghanistan, il paese che odia le donne“ al liceo Verri alle 21.