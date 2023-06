Lodi: 6 ditte per la mobilità green, 50 colonnine di ricarica in 4 anni

Il Comune di Lodi spinge sulla mobilità green. Hanno risposto sei ditte all’avviso pubblico per la concessione di uno spazio comunale, a titolo gratuito, per l’insediamento delle colonnine elettriche di ricarica. Saranno impianti dotati di pensiline fotovoltaiche, per un totale di 180 kW, con l’energia ceduta alla rete condivisa nella comunità energetica. Prima classificata è stata la Atlante srl di Milano, con punteggio di 95; seconda la Be Charge srl di Milano, con punteggio di 75; terza la Enermia srl di Modena (75); quarta la Duferco Energia spa di Genova (71), quinta la AsA E-mobility srl di Milano (44) e sesta la E Shore srl di Milano (33). L’aggiudicazione dei 4 lotti sarà garantita ai primi quattro classificati della graduatoria, con diritto di scelta del lotto di interesse, sempre sulla base dell’ordine di arrivo. Sulla base dell’aggiudicazione provvisoria, dal bando arriveranno 50 colonnine di ricarica in quattro anni e tutte saranno utilizzabili dagli utenti con mobilità ridotta. Nelle singole offerte sono stati inseriti 4 o più auto in car sharing, 4 punti wifi e 4 pannelli informativi.P.A.