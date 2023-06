Lo “strappo“ della Giunta Formazione professionale: Codogno lascia il Consorzio

di Mario Borra

Codogno lascia il Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente (Cfp): clamorosa decisione dell’amministrazione comunale che, nella Giunta di mercoledì sera, ha formalizzato l’addio all’ente di cui faceva parte dal 1995. Proprio un giorno prima dell’assemblea dei soci (Lodi, Casalpusterlengo, San Martino in Strada, Tavazzano e, appunto, Codogno) chiamata a ratificare la trasformazione da Cfp ad Azienda speciale formazione orientamento lavoro (Asfol). La giunta di centrodestra codognese ha espresso un atto di indirizzo che ora dovrà essere sottoposto all’esame del Consiglio comunale, ma l’esito è scontato. La posizione dell’esecutivo sembra chiara. "Il mantenimento della partecipazione del comune nel Cfp viene valutata non positivamente in quanto non si intravedono possibilità di sviluppo nel territorio" hanno fatto sapere. Ritornerà nella disponibilità del Comune lo spazio delle ex Cantine Sociali di viale Trivulzio nei cui ambienti da alcuni anni era stato ricavato un servizio di coworking.

Oggi però è vuoto, ormai dal periodo Covid e l’amministrazione detta la linea di un percorso da intraprendere. "Cercheremo altre possibilità di sviluppo riguardo a proposte formative e professionali oltre a rendere maggiormente attrattiva l’offerta formativa verso la popolazione più giovane" hanno sottolineato dalla Giunta del sindaco Francesco Passerini. "Nessuna scelta polemica – ha ribadito il consigliere comunale delegato per i rapporti con il Cfp, Fabio Bozzi – ma la patrimonializzazione dell’ente, con la sede di Lodi conferita al Consorzio, porta ad un aumento delle quote da parte del comune laudense ed una diminuzione consistente delle nostre. Avevamo fatto alcune proposte circa alcuni progetti, ma non andati in porto. Andiamo via serenamente. Troveremo alternative".