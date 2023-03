Lo scientifico Olivelli vara un potenziamento al passo coi tempi

Un mondo in rapida evoluzione in cui scienze, informatica, fisica e matematica sono sempre più importanti. Per preparare coloro che in quel mondo dovranno operare, dal prossimo anno scolastico il liceo scientifico Olivelli si aprirà al potenziamento Stem. La nuova offerta formativa alternerà alle tradizionali lezioni frontali nuove esperienze laboratoriali in collaborazione con Università e Cnao. "Per il nostro istituto è una naturale evoluzione – ha detto il preside Fabrizio Gasperoni –. Potremo offrire alle famiglie una formazione scientifica di livello avanzato, al passo con le nuove metodologie di insegnamento". Un orario che passa da 27 a 30 ore settimanali per le materie Stem e l’inglese scientifico. "Lo sguardo ai bisogni dei ragazzi - ha concluso Silvia Palumbo, referente del potenziamento Stem - ha fatto nascere in noi l’esigenza di sviluppare una didattica capace di far interagire le discipline tra loro per risolvere problemi della vita reale". M.M.