Lodi, 3 marzo 2019 - Un incendio ha completamente divorato sabato sera il tetto di un'abitazione alla frazione Ca' de Mazzi di Livraga. Quando i Vigili del Fuoco del comando di Lodi e dei distaccamenti di Casalpusterlengo e di S.Angelo sono giunti sul posto l'edificio era vuoto ma le fiamme avevano già lambito il tetto, che è poi stato completamente distrutto dalla combustione.

L'allarme è scattato attorno alle 21: i Vigili del Fuco sono accorsi con 2 autopompe, 3 autobotti e 1 autoscala. Durante le difficili operazioni di spegnimento è rimasto ferito un Vigile del Fuoco del distaccamento di S.Angelo, che è caduto da uno dei mezzi di soccorso, restando comunque cosciente. Portato in ospedale per accertamenti, è stato posto sotto osservazione ma è fuori pericolo.

L'edificio a due piani è comunque stato dichiarato inagibile: è dunque stato sfollato l'unico residente, che ha trovato ospitalità presso dei familiari. Anche in questo caso, come già nel caso delle villette a schiera a Tavazzano il cui tetto è andato a fuoco il 2 febbraio scorso, lasciando senza casa 6 famiglie, l'incendio ha avuto origine dalla canna fumaria.

I casi di incendi da canna fumaria trattati dai Vigili del Fuoco del Lodigiano sono stati 115 dal gennaio 2018 ad oggi, una media di 1 caso ogni 3-4 giorni, anche se, in realtà, le chiamate si concentrano nei periodi invernali. "Molto spesso quando interveniamo nelle villete con caminetti o stufe a legna dove c'è un principio d'incendio i proprietari ci chiedono: perché, le canne fumarie vanno pulite? Non ci sono più le conoscenze di chi una volta abitava in campagna. Oggi c'è chi carica la stufa e va in ufficio per trovare poi caldo la sera" - aveva dichiarato a Il Giorno la scorsa settimana il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Massimo Stucchi, secondo il quale i danneggiamenti provocati dal malfunzionamento delle canne fumarie sono dovuti, oltre ad una mancanza di conoscenze di base, per lo più a "trascuratezza nella manutenzione, errata posizione o non adeguata coibentazione. La fuliggine si sedimenta in strati che poi a loro volta prendono fuoco. Oppure le canne fumarie in acciaio si arroventano e se passano attraverso un tetto in legno il calore si trasmette. Nel caso del tetto distrutto a Tavazzano era successo lo stesso tipo di incendio nella casa, a corte, di fronte, costruita in blocco dalla stessa impresa: come è possibile che non si sia pensato di fare dei controlli di sicurezza nel sottotetto? Bisogna preoccuparsi prima di installazioni e manutenzioni".