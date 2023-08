Lite tra vicini arriva fin quasi alle mani

CILAVEGNA (Pavia)

Un 63enne è finito al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, per fortuna con lievi conseguenze, in seguito a un’accesa discussione poi degenerata nella tarda mattinata di venerdì con un vicino di casa per via dei rifiuti. L’accaduto è al momento al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, che sono intervenuti sul posto.

Dai primi riscontri pare appunto che i due antagonisti, che sono vicini di casa e come non è difficile intuire non sono in buoni rapporti, abbiano litigato per un cassonetto che si trova in via Gramsci. I contorni del confronto sono in fase di accertamento: i due vicini devono aver presto alzato i toni e la discussione è degenerata. Non è chiaro se i due siano venuti alle mani o se ci siano soltanto andati vicini. Di certo il loro diverbio non è passato inosservato nella via del centro del paese, per di più nel periodo di vacanza.

C’è stato chi, per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare, ha chiesto l’intervento dei carabinieri che sono arrivati sul posto con al seguito un’ambulanza della Croce Garlaschese che ha provveduto ad accompagnare il sessantatreenne al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da dove è stato poi dimesso. Considerati i contorni della vicenda è probabile che non ci siano gli estremi perché i carabinieri possano procedere d’ufficio. Starà dunque alle parti decidere se dare seguito alla diatriba affidandosi alle carte bollate.

U.Z.